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Казахстан вошел в число крупнейших поставщиков подсолнечного масла в Китай

В рамках IX Международной выставки «Китай — Евразия», которая проходит в китайском Урумчи, состоялся форум.

Источник: Деловой Казахстан

В рамках IX Международной выставки «Китай — Евразия» состоялся форум «Экспорт в Китай»

На площадке мероприятия Национальная ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК) представила перспективы расширения поставок казахстанской масложировой продукции на китайский рынок. Особое внимание было уделено экспорту растительных масел и высокобелковых кормов.

Экспорт в Китай вырос почти в два раза

По данным НАПМК, за восемь месяцев текущего сезона экспорт растительных масел и шротов (жмыхов) в Китай увеличился на 95%:

  • 480 тыс. тонн продукции.

  • 326 млн долларов США в денежном выражении.

В ассоциации отмечают, что рост поставок свидетельствует о высоком спросе на казахстанскую продукцию со стороны китайского рынка.

Прогноз НАПМК:
«В 2025/26 сезоне мы прогнозируем увеличение экспорта растительных масел и шротов в направлении Китая до уровня 700 тыс. тонн, что в 2 раза больше по сравнению с 2024/25 маркетинговым годом».

Казахстан укрепляет позиции на китайском рынке

Сегодня Казахстан входит в число крупнейших поставщиков продукции масложировой отрасли в Китай:

  • Второе место среди поставщиков подсолнечного масла.

  • Входит в тройку крупнейших экспортеров подсолнечного шрота.

Эти результаты подтверждают конкурентоспособность отечественной продукции и открывают новые возможности для дальнейшего роста экспорта.

Прогноз НАПМК на ближайшие 2−3 года:
Экспорт растительных масел и высокобелковых кормов в Китай может превысить 1 млн тонн в год.

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Почему это важно

Китай остается одним из крупнейших внешних рынков для казахстанской агропромышленной продукции. Рост экспорта продукции глубокой переработки способствует увеличению валютной выручки, развитию перерабатывающей промышленности и укреплению позиций Казахстана на международном рынке продовольствия.

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