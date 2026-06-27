Казахстан вошел в число крупнейших поставщиков подсолнечного масла в Китай

В рамках IX Международной выставки «Китай — Евразия» состоялся форум «Экспорт в Китай»
На площадке мероприятия Национальная ассоциация переработчиков масличных культур (НАПМК) представила перспективы расширения поставок казахстанской масложировой продукции на китайский рынок. Особое внимание было уделено экспорту растительных масел и высокобелковых кормов.
Экспорт в Китай вырос почти в два раза
По данным НАПМК, за восемь месяцев текущего сезона экспорт растительных масел и шротов (жмыхов) в Китай увеличился на 95%:
480 тыс. тонн продукции.
326 млн долларов США в денежном выражении.
В ассоциации отмечают, что рост поставок свидетельствует о высоком спросе на казахстанскую продукцию со стороны китайского рынка.
Прогноз НАПМК:
«В 2025/26 сезоне мы прогнозируем увеличение экспорта растительных масел и шротов в направлении Китая до уровня 700 тыс. тонн, что в 2 раза больше по сравнению с 2024/25 маркетинговым годом».
Казахстан укрепляет позиции на китайском рынке
Сегодня Казахстан входит в число крупнейших поставщиков продукции масложировой отрасли в Китай:
Второе место среди поставщиков подсолнечного масла.
Входит в тройку крупнейших экспортеров подсолнечного шрота.
Эти результаты подтверждают конкурентоспособность отечественной продукции и открывают новые возможности для дальнейшего роста экспорта.
Прогноз НАПМК на ближайшие 2−3 года:
Экспорт растительных масел и высокобелковых кормов в Китай может превысить 1 млн тонн в год.
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Почему это важно
Китай остается одним из крупнейших внешних рынков для казахстанской агропромышленной продукции. Рост экспорта продукции глубокой переработки способствует увеличению валютной выручки, развитию перерабатывающей промышленности и укреплению позиций Казахстана на международном рынке продовольствия.