Казахстан вошел в число крупнейших поставщиков подсолнечного масла в Китай

Прогноз НАПМК:

«В 2025/26 сезоне мы прогнозируем увеличение экспорта растительных масел и шротов в направлении Китая до уровня 700 тыс. тонн, что в 2 раза больше по сравнению с 2024/25 маркетинговым годом».