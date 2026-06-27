В Волжском арестовали торговавшую с земли дачницу

В Волжском на сутки арестовали дачницу, накопившую штраф за несанкционированную торговлю.
— Сотрудники комитета потребительского рынка, полиции и Волжского казачьего округа проверили места стихийной торговли на проспекте Ленина, 135 и на улице Мира, 73 и 75, — отчитались в пресс-службе администрации Волжского. — Там регулярно появляются торговцы c земли, лотков и из багажников. Нарушителям напомнили что торговать можно только на официальных ярмарках и рынках, где для пенсионеров и садоводов есть льготные места.
За неделю волжские контролеры составили 20 протоколов, оштрафовав продавцов на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Женщину, задолжавшую 24 тысячи рублей, решением суда арестовали на сутки.
Дачные рынки стремительно пустеют и в Волгограде. Так, практически безлюдными стали признанные несанкционированными площадки у Центрального рынка и Ворошиловского торгового центра.
— Другие уже не выходят, а я вот приехала на свой страх и риск, — поделилась с корреспондентам ИА «Высота 102» торгующая малиной пенсионерка. — Нам говорят, что можно приезжать после 18:00. Но мне, как и многим другим, это катастрофически неудобно. Как же потом добираться до своей деревни-то?
Какие площадки садоводы могут занять в Волгограде, корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в пресс-службе горадминистрации.
Фото Геннадия Гуляева.