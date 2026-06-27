В Волжском арестовали торговавшую с земли дачницу

— Другие уже не выходят, а я вот приехала на свой страх и риск, — поделилась с корреспондентам ИА «Высота 102» торгующая малиной пенсионерка. — Нам говорят, что можно приезжать после 18:00. Но мне, как и многим другим, это катастрофически неудобно. Как же потом добираться до своей деревни-то?