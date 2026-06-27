Сахар в мире может резко подорожать из-за Эль-Ниньо

По словам эксперта, в этом году юго-западный муссон, который в Индии называют «настоящим министром финансов», может привести к снижению производства сахара на 3−8 миллионов тонн в годовом выражении.
Если индийские власти полностью остановят экспорт, а Бразилия не сможет быстро увеличить поставки, мировой рынок столкнётся с дефицитом, отметил аналитик.
Индия остаётся одним из крупнейших производителей и экспортёров сахара наряду с Бразилией. Однако ключевые регионы выращивания сахарного тростника — Махараштра, Карнатака и Тамилнад — уже испытывают нехватку воды на фоне приближения Эль-Ниньо.
Рынок уже реагирует на возможные риски. В начале июня стоимость фьючерсов на белый сахар в Лондоне превысила 660 долларов за тонну. По оценке Тихонова, если Индия полностью прекратит экспортные поставки, мировые цены могут подняться до 750−800 долларов за тонну. Это, в свою очередь, приведёт к удорожанию продуктовых корзин во многих странах Африки и Южной Азии на 10−15%.
При этом российскому рынку дефицит сахара не грозит. По данным Минсельхоза, урожай сахарной свёклы в стране в 2025 году составил 48,9 миллиона тонн, что позволяет полностью обеспечивать внутренний спрос и сохранять экспортный потенциал.
Ранее в Нью-Йорке резко выросла цена на апельсиновый сок из-за прогноза плохого урожая в Бразилии, который оказался ниже прошлогоднего на 13% и на 15% уступает средним десятилетним значениям. Фьючерсы подскочили на 5,8%, достигнув 1,832 доллара за фунт.
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