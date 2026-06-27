Новосибирцев ждут йога, телескоп и викторина на городском пикнике

Посетители смогут попробовать себя в жонглировании, заняться йогой, освоить основы интуитивной живописи, сделать миниатюрную книгу своими руками, расписать пряники глазурью и понаблюдать за Солнцем через телескоп. Также для желающих организуют фотосессию на свежем воздухе.