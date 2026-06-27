Новосибирцев ждут йога, телескоп и викторина на городском пикнике

27 июня с 16:00 до 19:00 Молодёжная библиотека приглашает новосибирцев на городской пикник под открытым небом. Для гостей подготовили 24 тематические площадки с развлечениями и мастер-классами.
Посетители смогут попробовать себя в жонглировании, заняться йогой, освоить основы интуитивной живописи, сделать миниатюрную книгу своими руками, расписать пряники глазурью и понаблюдать за Солнцем через телескоп. Также для желающих организуют фотосессию на свежем воздухе.
Кроме того, гостей ждут концертная программа и викторина, посвящённая истории Новосибирска. Самые эрудированные участники получат призы.
Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Октябрьская, 50. Вход свободный.