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Новосибирцев ждут йога, телескоп и викторина на городском пикнике

Для гостей подготовили 24 тематические площадки с развлечениями и мастер-классами.

Источник: Freepik

27 июня с 16:00 до 19:00 Молодёжная библиотека приглашает новосибирцев на городской пикник под открытым небом. Для гостей подготовили 24 тематические площадки с развлечениями и мастер-классами.

Посетители смогут попробовать себя в жонглировании, заняться йогой, освоить основы интуитивной живописи, сделать миниатюрную книгу своими руками, расписать пряники глазурью и понаблюдать за Солнцем через телескоп. Также для желающих организуют фотосессию на свежем воздухе.

Кроме того, гостей ждут концертная программа и викторина, посвящённая истории Новосибирска. Самые эрудированные участники получат призы.

Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Октябрьская, 50. Вход свободный.