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В Хабаровском крае заводчица получила четыре года колонии за обман покупателей породистых щенков

Хабаровчанка продавала беспородных собак под видом элитных.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае суд вынес приговор 24-летней местной жительнице, которая обманывала покупателей породистых собак. Девушка проворачивала аферы на интернет-площадках несколько лет. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, Хабаровский районный суд признал женщину виновной в семи эпизодах мошенничества. С 2021 по 2024 год она размещала объявления о продаже щенков. Покупателям из Камчатского края и Сахалинской области она обещала породистых животных с документами и клеймом. На деле же продавала щенков, не соответствующих заявленным характеристикам, либо вообще не исполняла обязательства по доставке. Общая сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей, пострадали семь человек.

Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 288 тысяч рублей. Мобильные телефоны, использовавшиеся для совершения преступлений, конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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