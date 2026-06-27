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В Хабаровском крае продавщицу щенков осудили за серию мошенничеств

Суд назначил ей 4 года колонии-поселения и удовлетворил иски потерпевших.

В Хабаровском крае вынесен приговор 24-летней жительнице Хабаровского района, признанной виновной в серии мошенничеств при продаже породистых щенков — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Хабаровский районный суд установил, что с 2021 по 2024 год женщина размещала в интернете объявления о продаже щенков якобы породистых пород с документами и клеймом. Однако покупатели получали животных, не соответствующих заявленным характеристикам, либо вовсе не получали щенков, несмотря на оплату.

От действий подсудимой пострадали семь человек из Камчатского края и Сахалинской области. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму 288 тысяч рублей. Мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении преступлений, конфискованы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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