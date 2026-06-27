В Хабаровском крае продавщицу щенков осудили за серию мошенничеств

Хабаровский районный суд установил, что с 2021 по 2024 год женщина размещала в интернете объявления о продаже щенков якобы породистых пород с документами и клеймом. Однако покупатели получали животных, не соответствующих заявленным характеристикам, либо вовсе не получали щенков, несмотря на оплату.