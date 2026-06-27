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Нападающий омского «Авангарда» женился в Санкт-Петербурге

В пятницу, 26 июня 2026 года, в группе «ХК “Авангард” Омск» соцсети «ВКонтакте» сообщили о женитьбе 25-летнего нападающего команды Дмитрия Рашевского.

Источник: Karolina Grabowska/CC0

Со своей избранницей спортсмен показался омской публике в 2025 году. В том же году он сделал предложение и получил согласие. На следующий год пара сыграла свадьбу.

"В июне 2026 состоялась свадьба — поздравляем Дмитрия и Марию Рашевских с этим прекрасным событием. Счастья!

Так волнительно следить за жизненными путями наших «ястребов» и так радостно, когда происходят хорошие вещи", — говорится в сообщении.

Судя по интерьеру на фоне молодоженов, бракосочетание состоялось в Санкт-Петербурге. Угадывается интерьер Дворца бракосочетания № 1 на Английской набережной.

В сезоне 25/26 нападающий с левым хватом сыграл 84 матча, где забил 14 голов и набрал 40 очков.