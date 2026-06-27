Нападающий омского «Авангарда» женился в Санкт-Петербурге

Со своей избранницей спортсмен показался омской публике в 2025 году. В том же году он сделал предложение и получил согласие. На следующий год пара сыграла свадьбу.
"В июне 2026 состоялась свадьба — поздравляем Дмитрия и Марию Рашевских с этим прекрасным событием. Счастья!
Так волнительно следить за жизненными путями наших «ястребов» и так радостно, когда происходят хорошие вещи", — говорится в сообщении.
Судя по интерьеру на фоне молодоженов, бракосочетание состоялось в Санкт-Петербурге. Угадывается интерьер Дворца бракосочетания № 1 на Английской набережной.
В сезоне 25/26 нападающий с левым хватом сыграл 84 матча, где забил 14 голов и набрал 40 очков.