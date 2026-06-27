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Пролет военного самолета над одним из городов Казахстана объяснили в Минобороны

Жители заметили над Атырау самолет, похожий на военный истребитель, и сняли на видео. Ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РК, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

24 июня 2026 года над Атырау состоялся плановый учебно-тренировочный полет самолета Су-30СМ Военно-воздушных сил Республики Казахстан.

По информации пресс-службы ведомства, подобные полеты проводятся на регулярной основе в рамках подготовки летного состава. Они направлены на поддержание профессиональных навыков пилотов и обеспечение безопасной эксплуатации авиационной техники.

Все мероприятия выполняются в соответствии с утвержденными планами и требованиями безопасности. «Полет проходил в штатном режиме и не представлял какой-либо угрозы для жителей города. Оснований для беспокойства нет», — подчеркнули в Минобороны.

В связи с появлением в социальных сетях различных публикаций, ведомство призвало граждан ориентироваться на официальную информацию государственных органов и критически относиться к непроверенным сообщениям.