Пролет военного самолета над одним из городов Казахстана объяснили в Минобороны

24 июня 2026 года над Атырау состоялся плановый учебно-тренировочный полет самолета Су-30СМ Военно-воздушных сил Республики Казахстан.
По информации пресс-службы ведомства, подобные полеты проводятся на регулярной основе в рамках подготовки летного состава. Они направлены на поддержание профессиональных навыков пилотов и обеспечение безопасной эксплуатации авиационной техники.
Все мероприятия выполняются в соответствии с утвержденными планами и требованиями безопасности. «Полет проходил в штатном режиме и не представлял какой-либо угрозы для жителей города. Оснований для беспокойства нет», — подчеркнули в Минобороны.
В связи с появлением в социальных сетях различных публикаций, ведомство призвало граждан ориентироваться на официальную информацию государственных органов и критически относиться к непроверенным сообщениям.