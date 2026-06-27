Рожденные в 1990-х стареют быстрее? Что выяснили ученые

Выяснилось, что у людей, родившихся в 1990—1999 годах, разница между биологическим и паспортным возрастом оказалась на 92% больше, чем у тех, кто родился в 1965—1969 годах. Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция наблюдалась у людей, рожденных в 1965—1974 годах, по сравнению с поколением начала 1950-х.