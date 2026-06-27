Новосибирские собственники смогут узнать о запросах на их недвижимость

Новосибирский Роскадастр сообщил о праве собственников недвижимости получать информацию о том, кто и когда запрашивал сведения об их объектах в Едином государственном реестре недвижимости. Справка о лицах, получивших данные, позволит владельцам вовремя заметить необычный интерес к имуществу и защитить свои права.
При обращении за выпиской из реестра персональные данные владельца посторонним не раскрываются. Однако правообладатель не может запретить другим людям получать общедоступные сведения о принадлежащем ему объекте. Но он вправе знать, кто именно проявлял к нему интерес.
В ведомстве пояснили, что при запросе сведений из ЕГРН данные собственника третьим лицам не предоставляются, однако сам владелец не вправе запрещать доступ к общедоступной информации, но может отслеживать запросы.
В справке указываются физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, запрашивавшие информацию, а также дата и номер запроса. Исключение составляют только органы, ведущие оперативно-розыскную деятельность, — их данные в документе не отражаются.
Получить справку может только сам собственник или его законный представитель. Сделать это можно в любом офисе МФЦ или через портал «Госуслуги» в разделе получения выписки из ЕГРН.