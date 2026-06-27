Пенсионерам старше 80 лет напомнили о возможности не платить за капремонт

Также важным условием является отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг, содержанию жилья и платежам на капитальный ремонт. Льгота предоставляется тем, кто проживает один, либо совместно с неработающими пенсионерами или инвалидами первой и второй групп. Селезнёв обратил внимание, что регистрация работающего родственника может повлиять на размер компенсации или полностью лишить права на неё.