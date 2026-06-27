Пенсионерам старше 80 лет напомнили о возможности не платить за капремонт

«В большинстве регионов России неработающие пенсионеры старше 70 лет могут вернуть 50% уплаченных взносов на капремонт, а старше 80 лет — 100%», — сказал он.
Также важным условием является отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг, содержанию жилья и платежам на капитальный ремонт. Льгота предоставляется тем, кто проживает один, либо совместно с неработающими пенсионерами или инвалидами первой и второй групп. Селезнёв обратил внимание, что регистрация работающего родственника может повлиять на размер компенсации или полностью лишить права на неё.
«Например, прописан внук-студент — льгота только на долю пенсионера, а если внук работает, то льготы не будет вовсе», — уточнил он.
Для оформления выплаты потребуется подтвердить соответствие всем установленным требованиям и подготовить необходимые документы. В перечень входят паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, выписка из ЕГРН, справка об отсутствии задолженности и банковские реквизиты. Подать заявление можно через МФЦ или портал госуслуг. Рассмотрение обращения обычно занимает от 10 до 15 рабочих дней.
Ранее стало известно, какой доход необходим для получения максимального количества пенсионных коэффициентов за год. В 2026 году для начисления 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов ежемесячный заработок должен составлять не менее 248 250 рублей.
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