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На заправках в Перми цена бензина за неделю выросла на 20 рублей за литр

Пермское УФАС потребовало отменить необоснованное повышение.

Источник: Комсомольская правда

За рабочую неделю с 22 по 26 июня розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на заправках сети «Ликом» в Перми выросли в среднем на 20 рублей за литр, сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

В УФАС поступили многочисленные жалобы от пермяков на резкий рост цен на топливо. Антимонопольная служба усмотрела в действиях сети АЗС «Ликом» признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

— Резкое повышение цены на востребованный товар в условиях, когда другие продавцы вводят ограничение на его продажу в рознице, свидетельствует об установлении экономически необоснованной цены, — сообщили в УФАС.

В ведомстве заявили, что необоснованное повышение цен на автомобильное топливо недопустимо, и потребовали от сети «Ликом» устранить нарушение в течение 10 дней.