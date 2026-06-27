На заправках в Перми цена бензина за неделю выросла на 20 рублей за литр

За рабочую неделю с 22 по 26 июня розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на заправках сети «Ликом» в Перми выросли в среднем на 20 рублей за литр, сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.