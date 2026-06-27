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Подослала звукорежиссёра в парике: Клава Кока устроила сюрприз на свадьбе поклонницы

Певица Клава Кока устроила необычный сюрприз для своей поклонницы, которая выбрала её песню «Как я люблю тебя» для первого танца на собственной свадьбе. Артистка решила лично исполнить композицию на торжестве, не предупреждая молодожёнов.

Источник: Life.ru

Клава Кока сделала сюрприз фанатам на свадьбе. Видео © Telegram / КЛАВА КОКА.

Чтобы сохранить интригу, команда исполнительницы заранее прибыла на мероприятие под видом организаторов. Они подготовили всё необходимое для неожиданного появления певицы.

Клава приехала в тот момент, когда жених и невеста готовились выйти на первый танец. Как только зазвучала её песня, артистка вошла в зал и начала исполнять её вживую.

Появление звезды стало полной неожиданностью для гостей. Молодожёны и их близкие не сразу поверили, что певица действительно приехала на праздник. Невеста не смогла сдержать слёз, а вслед за ней растрогались и многие присутствующие.

«Ворвалась на чужую свадьбу! Сделали сюрприз молодожёнам. Было очень волнительно, руки тряслись и у меня, и у команды. Такая добрая шалость, пробраться на свадьбу без приглашения, но дресс-код соблюден! Вовчик звукорежиссёр приехал на разведку первым, боялся, что узнают по лысой голове и приехал в парике», — написала певица в личном блоге.

Сама Клава Кока также готовится к свадьбе. В апреле она подтвердила отношения с блогером Димой Масленниковым, одновременно сообщив и о помолвке.

Пара знакома более десяти лет. Несмотря на то что ранее их связывала только дружба, спустя годы они решили вновь попробовать построить отношения, и в итоге это привело к решению пожениться.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.