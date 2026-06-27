Подослала звукорежиссёра в парике: Клава Кока устроила сюрприз на свадьбе поклонницы

«Ворвалась на чужую свадьбу! Сделали сюрприз молодожёнам. Было очень волнительно, руки тряслись и у меня, и у команды. Такая добрая шалость, пробраться на свадьбу без приглашения, но дресс-код соблюден! Вовчик звукорежиссёр приехал на разведку первым, боялся, что узнают по лысой голове и приехал в парике», — написала певица в личном блоге.