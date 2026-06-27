Два внутренних авиарейса из Владивостока задержали на 12 и 7 часов

«Сегодня, 27 июня, в международном аэропорту Владивосток отложен вылет рейсов: Владивосток — Хабаровск, запланированного в 8.00; расчетное время вылета в 20.00. Владивосток — Южно-Сахалинск, запланированного в 13.05. Расчетное время вылета в 20.05», — говорится в сообщении прокуратуры.