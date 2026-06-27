Два внутренних авиарейса из Владивостока задержали на 12 и 7 часов

В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы в Хабаровск и Южно-Сахалинск. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня, 27 июня, в международном аэропорту Владивосток отложен вылет рейсов: Владивосток — Хабаровск, запланированного в 8.00; расчетное время вылета в 20.00. Владивосток — Южно-Сахалинск, запланированного в 13.05. Расчетное время вылета в 20.05», — говорится в сообщении прокуратуры.
Пассажиры заранее проинформированы об изменении расписания, авиакомпанией организовано представление гражданам обязательных услуг. Жалоб в прокуратуру не поступало.
«Приморская транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров. В здании аэровокзала организована мобильная приемная», — отмечают в ведомстве.
В случае нарушения законных интересов граждане вправе обратиться к дежурному прокурору Приморской транспортной прокуратуры по тел. 8950−290−7033 и Дальневосточной транспортной прокуратуры по тел. 8924−201−5760.