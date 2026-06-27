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Августовская прибавка к пенсии: кто получит в Новосибирской области

В августе 2026 года у некоторых категорий россиян, в том числе и у новосибирцев, вырастут пенсии.

Источник: Сиб.фм

Как рассказал эксперт Игорь Балынин изданию RT на русском, в первую очередь традиционный августовский перерасчёт затронет работающих пенсионеров — их выплаты увеличат с учётом баллов, накопленных за предыдущий год.

Повышенные суммы также направят получателям доплат, среди которых члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Кроме того, августовское увеличение коснётся застрахованных лиц, которым назначены накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.

Отдельно стоит отметить тех, кому в июле исполнится 80 лет. Для этих юбиляров предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что станет ощутимой прибавкой к ежемесячному доходу.