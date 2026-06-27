Августовская прибавка к пенсии: кто получит в Новосибирской области

Как рассказал эксперт Игорь Балынин изданию RT на русском, в первую очередь традиционный августовский перерасчёт затронет работающих пенсионеров — их выплаты увеличат с учётом баллов, накопленных за предыдущий год.
Повышенные суммы также направят получателям доплат, среди которых члены лётных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности. Кроме того, августовское увеличение коснётся застрахованных лиц, которым назначены накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.
Отдельно стоит отметить тех, кому в июле исполнится 80 лет. Для этих юбиляров предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, что станет ощутимой прибавкой к ежемесячному доходу.