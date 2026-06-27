«Проблема носит массовый характер, влияет на логистику и стоимость перевозок»

Отдельные судьи при рассмотрении жалоб по данной категории дел устанавливают массу транспортного средства (ТС) и вес груза при его отправке и получении. Суды принимают к учету и оценке документы о результатах взвешивания грузоотправителем (грузополучателем), а также выявляются противоречия в актах. Это служит основанием для отмены постановлений об административных правонарушениях. Так, в одном из дел, принимая в качестве допустимого доказательства товарно-транспортную накладную (ТТН), содержащую сведения о массе ТС при загрузке/разгрузке, суд исходил из того, что данные о поверке средств измерений в АПВГК размещены на сайте ФГИС Госстандарта. Поскольку в процессе была установлена существенная разница между массой ТС согласно акту и массой ТС по ТТН, то суд посчитал такие противоречия достаточными для отмены постановления о нарушении.