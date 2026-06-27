Прокуратура открыла горячую линию после ракетного удара по Волгограду

— Сегодня ночью в результате атаки ВСУ на территории региона повреждены объекты одного из предприятий в Волгограде, есть пострадавшие, — напомнили в надзорном ведомстве. — Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав пострадавших. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи гражданам.