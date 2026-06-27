В Красноярском крае подросток на мотоцикле сбил трехлетнего велосипедиста

Вечером 26 июня в селе Идринское юный мотоциклист сбил трехлетнего ребенка на велосипеде. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, подросток допустил наезд на ребенка, после чего скрылся с места аварии.
Малыша с серьезными травмами увезли в больницу. Дорожные полицейские нашли правонарушителя — им оказался 16-летний местный житель. Выяснилось, что у него нет документов на транспортное средство, как и водительского удостоверения. На подростка составили четыре административных материала, а его мотоцикл увезли на специализированную стоянку.
Кроме того, матери молодого человека грозит штраф в 30 тысяч рублей. Информацию о ДТП уже передали в подразделение по делам несовершеннолетних.
В ведомстве напомнили: преждевременная покупка детям мототехники может привести к серьезным происшествиям.