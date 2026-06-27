В Красноярском крае подросток на мотоцикле сбил трехлетнего велосипедиста

Малыша с серьезными травмами увезли в больницу. Дорожные полицейские нашли правонарушителя — им оказался 16-летний местный житель. Выяснилось, что у него нет документов на транспортное средство, как и водительского удостоверения. На подростка составили четыре административных материала, а его мотоцикл увезли на специализированную стоянку.