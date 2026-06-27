Депутат Госдумы рассказала, кому повысят пенсии в июле

Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, для этой категории граждан будет автоматически увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.
«Граждане будут иметь право на получение в проактивном, беззаявительном порядке удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости», — рассказала депутат.
В настоящее время фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. После достижения 80-летнего возраста она увеличивается вдвое — до 19 169,38 рубля.
При этом Бессараб отметила, что массовой индексации или повышения пенсий для всех пенсионеров в июле не предусмотрено. Изменения коснутся только отдельных категорий получателей выплат, которым по закону положен перерасчет.