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Депутат Госдумы рассказала, кому повысят пенсии в июле

Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут получать повышенную страховую пенсию по старости.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, для этой категории граждан будет автоматически увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.

«Граждане будут иметь право на получение в проактивном, беззаявительном порядке удвоенных фиксированных выплат к страховой пенсии по старости», — рассказала депутат.

В настоящее время фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля. После достижения 80-летнего возраста она увеличивается вдвое — до 19 169,38 рубля.

При этом Бессараб отметила, что массовой индексации или повышения пенсий для всех пенсионеров в июле не предусмотрено. Изменения коснутся только отдельных категорий получателей выплат, которым по закону положен перерасчет.