Глеб Пугачёв выбран в первом раунде драфта НХЛ

Глебу 18 лет. Он родился в Алма-Ате, развивался в калининградской «Янтарной Звезде» и подольском «Витязе», а в сезоне 2023/24 перебрался в систему «Торпедо». Как игрок молодёжной команды «Чайка» дважды, в 2025 и 2026 годах, становился бронзовым призёром чемпионата МХЛ. В КХЛ провёл за «Торпедо» 13 матчей регулярного чемпионата 2025/26, набрал 3 очка (2 + 1), показатель полезности — плюс 7. Среднее время на площадке в этих играх — 9 минут 22 секунды.