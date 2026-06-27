Спортсмены Хабаровского края завоевали 13 медалей на международном турнире по тхэквондо в Кыргызстане

Спортсмены Хабаровского края блестяще выступили на международных соревнованиях «Жемчужина Кыргызстана» по тхэквондо ГТФ. Турнир собрал 470 сильнейших атлетов из 11 стран мира. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, команда региона привезла домой 13 наград. Андрей Лысяков стал настоящим триумфатором: он выиграл золото в хьенге, поединке и стоп-балл спарринге, а также был награждён специальным призом за лучшую технику по итогам чемпионата. Данила Ча стал чемпионом в хьенге и серебряным призёром в поединке в весовой категории до 76 килограммов. Марк Яковенко завоевал золото в поединке в категории до 70 килограммов. Вместе спортсмены стали лучшими в командной дисциплине тэг-тим спарринг.
Младшие спортсмены тоже не подвели. Диана Гурьянова завоевала золото в поединке среди участников 15−17 лет в категории до 64 килограммов и серебро в стоп-балл спарринге. Максим Воронин добавил три награды: золото в хьенге, серебро в поединке до 70 килограммов и бронзу в стоп-балл спарринге. По итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место, опередив команды Кыргызстана и Узбекистана.
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