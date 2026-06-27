Спортсмены Хабаровского края завоевали 13 медалей на международном турнире по тхэквондо в Кыргызстане

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, команда региона привезла домой 13 наград. Андрей Лысяков стал настоящим триумфатором: он выиграл золото в хьенге, поединке и стоп-балл спарринге, а также был награждён специальным призом за лучшую технику по итогам чемпионата. Данила Ча стал чемпионом в хьенге и серебряным призёром в поединке в весовой категории до 76 килограммов. Марк Яковенко завоевал золото в поединке в категории до 70 килограммов. Вместе спортсмены стали лучшими в командной дисциплине тэг-тим спарринг.