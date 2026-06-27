Стало известно, репетиторы по какому предмету зарабатывают больше всего

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самые высокооплачиваемые репетиторы в России — это те, кто преподает физику, они зарабатывают в среднем по стране свыше 80 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Подработки».
«За январь-май 2026 года вакансии для репетиторов по физике стали самыми высокооплачиваемыми — средний предлагаемый доход составляет 82,3 тысячи рублей в месяц», — подсчитали аналитики.
На втором месте по сумме заработка расположились репетиторы по информатике (78,26 тысячи рублей в месяц), а на третьем — репетиторы по английскому языку (74,34 тысячи рублей в месяц).
Также в топ-5 самых высокооплачиваемых репетиторов вошли преподаватели математики (70,95 тысячи рублей в месяц) и литературы (69,24 тысячи рублей в месяц).
«Важно учитывать, что фактический уровень дохода репетиторов зависит от ряда факторов: опыта и квалификации преподавателя, региона работы, формата занятости и количества часов в неделю. Кроме того, репетиторы чаще всего работают на условиях частичной занятости или почасовой оплаты, поэтому итоговый доход может существенно варьироваться в зависимости от интенсивности работы и количества учеников», — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.