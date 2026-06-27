Конец запутанных формулировок: ЦБ вводит жёсткие правила для микрофинансовых организаций

Одно из главных изменений касается языка договоров. Как пояснили в РИА «Новости», теперь МФО не смогут использовать хитрые и запутанные обороты, которые дезориентируют клиента относительно сути услуги или его добровольного согласия на покупку. Под запрет попали, например, конструкции с двойным отрицанием — их признали заведомо сложными для восприятия.
Вторым ключевым новшеством стала отдельная глава, регламентирующая продажу дополнительных услуг. Раньше эта сфера была урегулирована слабее, из-за чего возникало множество нареканий от заёмщиков. Теперь нормы едины для всех участников рынка, что должно серьёзно сократить поток жалоб.
Важно, что теперь запрещено автоматически ставить галочку о согласии на допуслуги — не только при оформлении займа, но и на всех последующих этапах. Более того, компания обязана на каждом шаге предоставлять заёмщику исчерпывающую информацию: о самой услуге, об исполнителе, о праве отказаться от неё, а также о том, как этот отказ повлияет на условия кредита.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых — девятое подряд снижение с лета 2025 года, и прогнозирует годовую инфляцию на уровне 4,5−5,5% в 2026 году. Дальнейшие решения будут зависеть от динамики цен, экономики и внешних факторов.
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