Конец запутанных формулировок: ЦБ вводит жёсткие правила для микрофинансовых организаций

Важно, что теперь запрещено автоматически ставить галочку о согласии на допуслуги — не только при оформлении займа, но и на всех последующих этапах. Более того, компания обязана на каждом шаге предоставлять заёмщику исчерпывающую информацию: о самой услуге, об исполнителе, о праве отказаться от неё, а также о том, как этот отказ повлияет на условия кредита.