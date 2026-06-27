Page Six: Шеф‑повар Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за выкидыша

Бывший шеф-повар модели Кайли Дженнер подала иск против 28-летней звезды, в котором утверждает, что потеряла ребенка из-за тяжелых условий труда. Имя истицы не раскрывается. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на материалы дела.
По словам женщины, она устроилась на работу в ноябре 2024 года, а уже в декабре уведомила руководство, что находится на третьем месяце беременности и нуждается в разумных послаблениях по состоянию здоровья. Несмотря на это, как утверждается в иске, ей продолжали поручать физически тяжелую работу.
Согласно заявлению, накануне Нового 2025 года сотрудницу обязали самостоятельно переносить тяжелые контейнеры с едой. Во время работы ей стало плохо: закружилась голова, после чего другие сотрудники принесли ей воду и оказали помощь.
Еще один эпизод, по утверждению истицы, произошел в феврале во время празднования дня рождения ребенка Дженнер в Палм-Спрингс. Женщина заявляет, что ей не обеспечили необходимую поддержку и проигнорировали просьбы о помощи.
Из-за сильного переутомления шеф-повар, как утверждается в иске, расплакалась в уборной прямо во время мероприятия, а к вечеру почувствовала сильную слабость и истощение. На следующее утро у нее началось сильное кровотечение, после чего она была госпитализирована. В больнице врачи сообщили об отсутствии сердцебиения плода — женщина пережила выкидыш. После этого, по ее словам, у нее развились тяжелая депрессия и эмоциональное расстройство.
Кроме того, истица утверждает, что один из менеджеров Дженнер сказал ей, что из-за нее модель впадает в депрессию. Теперь бывшая сотрудница требует компенсацию и обвиняет работодателя в ряде нарушений, включая незаконное увольнение, сообщается в публикации.
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