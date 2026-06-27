Page Six: Шеф‑повар Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за выкидыша

Из-за сильного переутомления шеф-повар, как утверждается в иске, расплакалась в уборной прямо во время мероприятия, а к вечеру почувствовала сильную слабость и истощение. На следующее утро у нее началось сильное кровотечение, после чего она была госпитализирована. В больнице врачи сообщили об отсутствии сердцебиения плода — женщина пережила выкидыш. После этого, по ее словам, у нее развились тяжелая депрессия и эмоциональное расстройство.