Сборная Сенегала пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу

Команда Пап Тиава набрала 3 очка в трёх матчах: уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), а также обыграла Ирак (5:0). Разница мячей — 8:6. Решающее значение для выхода в следующий раунд сыграли результаты параллельных матчей, которые позволили сенегальцам войти в число лучших команд, занявших третьи места в группах.
Для Сенегала это уже четвёртое участие в чемпионатах мира. Ранее команда доходила до четвертьфинала в 2002 году, а в 2022-м завершила выступление на стадии ⅛ финала.
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