Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Сенегала пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Сенегала обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда стала недосягаемой для соперников в группе по итогам результатов других матчей, благодаря чему сохранила место среди участников стадии на выбывание.

Источник: Life.ru

Команда Пап Тиава набрала 3 очка в трёх матчах: уступила Франции (1:3) и Норвегии (2:3), а также обыграла Ирак (5:0). Разница мячей — 8:6. Решающее значение для выхода в следующий раунд сыграли результаты параллельных матчей, которые позволили сенегальцам войти в число лучших команд, занявших третьи места в группах.

Для Сенегала это уже четвёртое участие в чемпионатах мира. Ранее команда доходила до четвертьфинала в 2002 году, а в 2022-м завершила выступление на стадии ⅛ финала.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА читайте в специальном разделе Life.ru.