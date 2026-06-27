Новая уловка мошенников удивила: жертв просят перезванивать по одному номеру

Мошенники придумали новую уловку в схеме с якобы заменой домофона. Теперь они убеждают жертву самостоятельно перезвонить на «горячую линию». Это следует из материалов МВД России.
По данным ведомства, сначала человеку звонит неизвестный и представляется сотрудником управляющей компании. Он сообщает о необходимости заменить домофон, а затем просит связаться со специалистами по отдельному номеру.
После разговора с лжесотрудником жертва передает свои данные. Затем с ней связываются уже другие мошенники, которые представляются силовиками.
Они заявляют, что деньги человека находятся под угрозой, а сам он якобы подозревается в финансировании ВСУ. После этого аферисты действуют по привычной схеме. Так, они убеждают перевести средства на «безопасный счет». В итоге жертва лишается денег.
Ранее эксперт Валентина Шилина напомнила, что мошенники часто торопят жертву, давят на эмоции и запугивают ее. Среди популярных приемов она называла звонки о проблемах с договором на SIM-карту, подозрительной активности в личном кабинете или ошибочном переводе. По словам эксперта, такие формулировки помогают аферистам не дать человеку спокойно оценить ситуацию.