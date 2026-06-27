«Инфантильные зумеры» на самом деле первые, кто сказал «нет» неудобствам. В чём ещё они уже нас обогнали?

Ежегодно 27 июня в России отмечают День молодёжи — праздник, который давно перестал быть просто поводом для концертов и фестивалей. Это ещё и возможность взглянуть на поколение сегодняшних двадцатилетних, понять их ценности, привычки и жизненные приоритеты. Почему они не спешат вступать в брак, покупать квартиру и заводить детей? Зачем меняют работу каждые несколько лет и всё чаще делают ставку на навыки? Life.ru разобрался, чем современная молодёжь отличается от поколения своих родителей и как меняется представление об успешной жизни.