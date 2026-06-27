«Инфантильные зумеры» на самом деле первые, кто сказал «нет» неудобствам. В чём ещё они уже нас обогнали?

Ежегодно 27 июня в России отмечают День молодёжи — праздник, который давно перестал быть просто поводом для концертов и фестивалей. Это ещё и возможность взглянуть на поколение сегодняшних двадцатилетних, понять их ценности, привычки и жизненные приоритеты. Почему они не спешат вступать в брак, покупать квартиру и заводить детей? Зачем меняют работу каждые несколько лет и всё чаще делают ставку на навыки? Life.ru разобрался, чем современная молодёжь отличается от поколения своих родителей и как меняется представление об успешной жизни.
Хочу семью и детей, но не сейчас: Почему поколение Z чаще остаются одиночками.
Многих интересует: а почему молодёжь позже вступает в брак? Дело в том, что современные молодые люди гораздо внимательнее относятся к своему внутреннему состоянию и личным границам. Они чаще задаются вопросами «Чего я хочу на самом деле?» и «Готов ли я к этому сейчас?», вместо того чтобы следовать привычному сценарию.
Отношения и родительство всё чаще воспринимаются как серьёзный шаг, к которому нужно быть эмоционально готовым. Молодые люди стремятся сначала разобраться в себе, научиться выстраивать здоровые связи, понять свои потребности и только потом принимать решения, влияющие на всю жизнь. К тому же мир не стоит на месте, а вместе с ним развивается и такая наука, как психология. Многие молодые люди считают правильным сначала изучить вопрос родительства и детско-родительских отношений, чтобы сохранять гармонию в семейной жизни.
Школа, университет, работа на заводе: их мир больше не строится по шаблону. Почему?
Если раньше диплом воспринимался как символ готовности к взрослой жизни, то сегодня он всё чаще уступает место реальным навыкам, которые молодые люди осваивают благодаря цифровой среде. С раннего возраста поколение Z погружено в Интернет, быстро осваивает новые инструменты, учится через онлайн-курсы, видео и практику. Уже в 18−20 лет многие умеют работать с кодом, дизайном, аналитикой, создавать контент, продвигать проекты и зарабатывать на этом. Они не ждут окончания вуза, чтобы начать карьеру, а начинают её параллельно с учёбой.
Не терпеть работу, которая не нравится, — это неопытность или смелость?
Для старших поколений многолетняя работа в одной организации была признаком стабильности. Сегодня смена работодателя каждые несколько лет для зумеров воспринимается как естественный способ профессионального роста. К слову, не только молодняк из поколения Z склонен прыгать с места на место. Такая тенденция впервые была замечена за миллениалами, которым сейчас в среднем 35.
Так вот, молодые люди быстрее уходят из среды, где чувствуют выгорание, давление или отсутствие смысла. Для них важны не только доход, но и эмоциональный комфорт, уважение к личным границам, возможность развиваться и не терять себя. Кроме того, многие зумеры стремятся к разнообразию опыта: пробуют разные форматы занятости, совмещают несколько проектов, ищут баланс между работой и личной жизнью. Это не про нестабильность, а про поиск внутреннего равновесия.
Почему у зумеров изменилось отношение к деньгам.
Сегодня молодёжь иначе воспринимает ценность денег. Для них это не только средство накопления, но и инструмент для поддержания качества жизни и психологического комфорта. Что интересно, поколение Z склонно к импульсивным и дорогим покупкам больше, чем другие! Вероятно, дело в том, что у молодых людей сменились приоритеты. Для них деньги не смысл жизни, а лишь способ обеспечения комфорта и получения желаемого.
Несмотря на то что поколения отличаются своими взглядами и темпами жизни, есть вещи, которые нас всех объединяют. Например, все мы любим Меладзе и вне зависимости от поколения у всех есть своя «женщина из песни». А чтобы узнать, какая именно, — самое время пройти тест! Кто знает, может, в душе вы именно та самая Сэра?
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