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В Хабаровске суд ужесточил приговор организатору запрещённого объединения

Условный срок заменили на 6 лет колонии.

В Хабаровске апелляционная инстанция краевого суда пересмотрела приговор жителю города, который возглавлял объединение, связанное с запрещёнными в России структурами, сообщают Суды Хабаровского края.

По материалам дела, мужчина после запрета деятельности ряда объединений продолжил их работу уже под новыми названиями. Организация несколько раз меняла вывеску — «СВПО СССР», затем «КПСС (БП)» и «ВКП (б)», — но сохраняла прежнюю структуру и идеологию.

К объединению присоединились трое жителей Хабаровска. Они разделяли взгляды организатора и участвовали в деятельности группы.

Первоначально районный суд назначил мужчине условное наказание. Однако апелляция пришла к выводу, что мера наказания была недостаточной, и усилила приговор до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Трое участников получили условные сроки за участие в деятельности объединения.

Решение вступило в законную силу.