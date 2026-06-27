В Хабаровске суд ужесточил приговор организатору запрещённого объединения

В Хабаровске апелляционная инстанция краевого суда пересмотрела приговор жителю города, который возглавлял объединение, связанное с запрещёнными в России структурами, сообщают Суды Хабаровского края.
По материалам дела, мужчина после запрета деятельности ряда объединений продолжил их работу уже под новыми названиями. Организация несколько раз меняла вывеску — «СВПО СССР», затем «КПСС (БП)» и «ВКП (б)», — но сохраняла прежнюю структуру и идеологию.
К объединению присоединились трое жителей Хабаровска. Они разделяли взгляды организатора и участвовали в деятельности группы.
Первоначально районный суд назначил мужчине условное наказание. Однако апелляция пришла к выводу, что мера наказания была недостаточной, и усилила приговор до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Трое участников получили условные сроки за участие в деятельности объединения.
Решение вступило в законную силу.