В Хабаровске суд ужесточил приговор организатору запрещённого объединения

По материалам дела, мужчина после запрета деятельности ряда объединений продолжил их работу уже под новыми названиями. Организация несколько раз меняла вывеску — «СВПО СССР», затем «КПСС (БП)» и «ВКП (б)», — но сохраняла прежнюю структуру и идеологию.