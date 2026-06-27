За сутки 26 июня спасатели Дона потушили девять техногенных пожаров

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 26 июня 2026 года пожарно- спасательные подразделения ведомства потушили девять техногенных пожаров и два возгорания сухой растительности.
Кроме того, сотрудники ведомства приняли участие в ликвидации последствий шести дорожно‑транспортных происшествий, были спасены пять человек.
Специалисты МЧС также участвовали в ликвидации одного происшествия на водных объектах. К сожалению, погиб один человек.
Для выполнения поставленных задач было задействовано 148 человек личного состава и 37 единиц специальной техники.
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