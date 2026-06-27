Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки 26 июня спасатели Дона потушили девять техногенных пожаров

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 26 июня 2026 года пожарно- спасательные подразделения ведомства потушили девять техногенных пожаров и два возгорания сухой растительности.

Кроме того, сотрудники ведомства приняли участие в ликвидации последствий шести дорожно‑транспортных происшествий, были спасены пять человек.

Специалисты МЧС также участвовали в ликвидации одного происшествия на водных объектах. К сожалению, погиб один человек.

Для выполнения поставленных задач было задействовано 148 человек личного состава и 37 единиц специальной техники.

i.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше