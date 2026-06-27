Сильные пробки собираются из-за очередей на дороге «Байкал» в Слюдянке и Култуке

IrkutskMedia, 27 июня. Непростая дорожная ситуация складывается на нескольких участках федеральной дороги «Байкал». Речь идет об отрезках трассы в районе АЗС в Слюдянке и Култуке. Автомобильные очереди выстроились на заправки, из-за чего образовываются серьезные пробки.