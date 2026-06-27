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Сильные пробки собираются из-за очередей на дороге «Байкал» в Слюдянке и Култуке

Видео и фото с места дорожных заторов смотрите в канале редакции в МАКС.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 июня. Непростая дорожная ситуация складывается на нескольких участках федеральной дороги «Байкал». Речь идет об отрезках трассы в районе АЗС в Слюдянке и Култуке. Автомобильные очереди выстроились на заправки, из-за чего образовываются серьезные пробки.

По состоянию на 14.00 протяженность затора в Култуке достигла 3 км, в Слюдянке — 2,5 км. Видео обстановки с места смотрите в канале редакции в МАКС.

Напомним, что также автомобильная пробка наблюдается из-за очереди на АЗС в Байкальске.