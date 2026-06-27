Собянин: Проектирование нового спортивного комплекса в Щербинке завершено

«Построим новый спортивный комплекс в Щербинке. Он будет расположен рядом с современными жилыми кварталами. Здание площадью около 6 тыс. кв. метров задумано в стиле модернизма — с чeткими геометричными формами, плоской крышей и свободными планировками. Большую часть фасада облицуют алюминиевыми панелями белого цвета. Часть их будет с перфорацией — как накинутая сверху спортивная сетка. Это оригинальное решение придаст лeгкость внешнему виду», — говорится в сообщении.