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После вмешательства прокуратуры в Красноярске закрыли ритуальный салон в жилом доме

Благодаря вмешательству прокуратуры в краевом центре закрыли салон ритуальных услуг, расположенный на первом этаже многоквартирного дома на улице Мичурина. Об.

Благодаря вмешательству прокуратуры в краевом центре закрыли салон ритуальных услуг, расположенный на первом этаже многоквартирного дома на улице Мичурина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Соседство с торговой точкой, где долгие годы продавали венки, траурные ленты и похоронные принадлежности, было психологически тяжелым для жильцов. Прокуратура установила, что такие объекты не могут размещаться в жилых домах и еще зимой 2025 года потребовала устранить нарушения. Однако салон продолжил работать и тогда прокурор обратился в суд, который встал на сторону надзорного ведомства. На исполнение решения у собственника магазина есть 6 месяцев.