Нарушения на рынке молочной продукции в Красноярском крае за год сократились в три раза

За 2026 год в Красноярском крае доля фальсификата среди проверенных образцов молочной продукции сократилась с 33% до 8,8%.
В категории мясных изделий нарушения сохраняются на уровне 23%.
Об этом сообщили по результатам работы на заседании профильной комиссии под председательством министра промышленности и торговли Красноярского края Максима Ермакова.
По данным Россельхознадзора, год назад нарушения выявляли почти в каждом третьем образце молочной продукции. Снижения контрафакта удалось достичь благодаря взаимодействию надзорных ведомств, прокуратуры и профильного министерства.
Особое внимание — качеству продуктов для социальных учреждений. Пресечено 363 попытки ввести в оборот товары по аннулированным сертификатам. Прекращена 71 декларация, объявлено 710 предостережений. В ходе рейдов с таможней и прокуратурой изъято 229 кг растительной продукции и 39 кг сыра, ввезённых с нарушением санкций.
В сфере медицинских изделий и лекарств система маркировки доказала свою эффективность: 91% медучреждений края подключены к мониторингу. В прошлом году изъято 4 871 упаковка недоброкачественных лекарств.
В сфере медицинских изделий выявлено и изъято более 44 тысяч единиц проблемной продукции. За полгода Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов по торговле запрещёнными препаратами.
Три четверти жалоб жителей на алкоголь связаны с продажей спиртного в ночное время и без лицензии. Минпромторг края и полиция активизировали работу: данные о подозрительных точках переданы в правоохранительные органы, начались проверки по материалам о продаже без ЕГАИС.
Участники заседания отметили, что межведомственное взаимодействие дает результаты. В результате работы комиссии риск покупки некачественных продуктов для жителей края снизился, контроль за оборотом лекарств и алкоголя усилился.
«Системная работа комиссии уже дает плоды. На молочном рынке доля фальсификата сократилась более чем в три раза. По мясной продукции уровень нарушений остается прежним. Задача — продолжить усиленный контроль по всем ключевым направлениям: качество пищевых продуктов, безопасность лекарств и медицинских изделий, а также оборот алкоголя. Основной упор — на инструменты, позволяющие оперативно выявлять нарушения и не допускать попадания контрафакта к потребителям», — подчеркнул Максим Ермаков.