В Красноярске после сильного ливня перекрыли участок проспекта Молодёжного

Движение по проспекту Молодёжному для личного транспорта городские службы планируют открыть уже сегодня. На месте ведётся отсыпка склона, работы продолжатся и завтра. Сергей Верещагин поручил принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. Ливневая канализация на этом участке появится вместе с новой дорогой, которая сейчас строится.