В Красноярске после сильного ливня перекрыли участок проспекта Молодёжного

В Красноярске после сильного ливня временно перекрыли участок проспекта Молодёжного в микрорайоне Солнечный. Об этом мэр города Сергей Верещагин рассказал у себя в телеграм-канале.
По его словам, после обильных осадков поток воды сошёл на проезжую часть из-за подмыва водоотводной трубы на строительной площадке. Сейчас весь транспорт, включая общественный, направлен в объезд через проспект 60 лет Образования СССР.
Движение по проспекту Молодёжному для личного транспорта городские службы планируют открыть уже сегодня. На месте ведётся отсыпка склона, работы продолжатся и завтра. Сергей Верещагин поручил принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась. Ливневая канализация на этом участке появится вместе с новой дорогой, которая сейчас строится.
Кроме того, сложная ситуация сохраняется в Дрокино, где поток воды со склонов подтопил территорию частного сектора. На место выехали городские службы.
Мэр отметил, что сильные дожди уже не впервые становятся причиной локальных подтоплений. Сейчас ливнёвой канализацией обеспечено чуть более 200 километров красноярских улиц, тогда как общая протяжённость дорог значительно больше. Проблему решают при строительстве новых объектов и реконструкции существующих.
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