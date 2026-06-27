ПВО за ночь уничтожила 175 БПЛА: какие регионы были под ударом

Российские расчёты противовоздушной обороны за ночь с 26 на 27 июня сбили 175 украинских беспилотников. Данные предоставлены за период с 20:00 до 08:00 по московскому времени. Как сообщили в Минобороны РФ, все цели были самолётного типа. Их перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Чёрным морем.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
В ту же ночь под ударом оказалась и Волгоградская область. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что при атаке на производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе Волгограда пострадали десять человек. Всех раненых доставили в больницу скорой помощи, угрозы их жизни, по предварительной оценке врачей, нет. Повреждены производственные объекты, локальные возгорания ликвидированы, жилые дома не пострадали.