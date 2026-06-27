Правительство расширило период льгот на проезд для детей военных

Мера распространяется на дорогу до нового места службы или жительства военного (в том числе при его увольнении), а также на поездки на лечение по заключению военно-врачебной комиссии и обратно. Льгота действует на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте (кроме такси).