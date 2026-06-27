Правительство расширило период льгот на проезд для детей военных

Совершеннолетние дети военнослужащих, окончившие школу, смогут пользоваться льготами на проезд до 1 сентября года выпуска. Об этом сказано в соответствующих документах правительства, передает ТАСС.
Ранее бесплатный проезд или возмещение расходов полагались детям до 18 лет и студентам-очникам до 23 лет. Выпускники, поступающие в вуз или колледж, теряли льготы на период между школой и зачислением. Теперь этот пробел устранен. Они смогут пользоваться льготами все лето.
Мера распространяется на дорогу до нового места службы или жительства военного (в том числе при его увольнении), а также на поездки на лечение по заключению военно-врачебной комиссии и обратно. Льгота действует на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте (кроме такси).
Документ приводит действующие правила возмещения расходов, связанных с перевозкой членов семей военных, в соответствие с федеральными законами для адаптации компенсаций проезда и перевоза имущества.
Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о выплатах, преференциях и льготах, на которые могут рассчитывать участники СВО и их семьи в 2026 году.