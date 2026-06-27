Милли Бобби Браун извинилась перед коллегами по «Очень странным делам»

Актриса Милли Бобби Браун призналась, что финал съемок пятого сезона сериала «Очень странные дела» стал для нее тяжелым испытанием. Своими мыслями она поделилась в подкасте Happy Sad Confused.
По словам артистки, она впала в депрессию и переживала, что перестанет общаться с коллегами по съемочной площадке. Она добавила, что ей пришлось подходить ко всем актерам и извиняться.
— Простите, если я когда‑нибудь вас расстроила. (…) Мы все еще друзья? Вы ведь не перестанете со мной общаться? — вспоминает свои слова Милли Бобби Браун.
Кинозвезда призналась, что за десять лет съемок команда проекта стала для нее практически семьей. Она добавила, что видела этих людей чаще, чем собственных родственников, поэтому расставание оказалось для нее крайне тяжелым. Актриса вспоминает, что однажды, оказавшись на пляже, просто сидела и плакала.
В ноябре прошлого года Милли Бобби Браун обвинила своего коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора в издевательствах и травле. По информации СМИ, еще до начала съемок финала популярного сериала от Netflix артистка подала жалобу на Харбора, в которой писала о запугиваниях и преследовании со стороны артиста.