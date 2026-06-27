Милли Бобби Браун извинилась перед коллегами по «Очень странным делам»

Кинозвезда призналась, что за десять лет съемок команда проекта стала для нее практически семьей. Она добавила, что видела этих людей чаще, чем собственных родственников, поэтому расставание оказалось для нее крайне тяжелым. Актриса вспоминает, что однажды, оказавшись на пляже, просто сидела и плакала.