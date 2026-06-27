28 сборных вышли в плей-офф ЧМ-2026: объявлены первые пары 1/16 финала

Путёвки в плей-офф турнира обеспечили себе 28 национальных команд. Среди них Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Бразилия, Германия, Франция, Испания, Аргентина и другие участники. В список вышедших также вошли сборные Марокко, США, Австралии, Парагвая, Кот-д’Ивуара, Эквадора, Нидерландов, Японии, Швеции, Бельгии, Египта, Кабо-Верде, Норвегии, Сенегала, Колумбии, Португалии, Англии и Ганы.
На данный момент сформировано 9 из 16 пар первого раунда плей-офф. В 1/16 финала уже определены следующие противостояния: Германия — Парагвай, Франция — Швеция, ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Кот-д’Ивуар — Норвегия, Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет.
Турнир проходит на территории США, Канады и Мексики и впервые собрал 48 национальных сборных. Согласно регламенту, в плей-офф выходят две лучшие команды каждой группы, а также восемь сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины.
Ранее сборная Сенегала сумела пробиться в стадию плей-офф чемпионата мира по футболу, став недосягаемой для конкурентов по группе после результатов параллельных встреч. Команда Пап Тиава набрала 3 очка по итогам трёх матчей группового этапа. Сенегальцы уступили Франции со счётом 1:3 и Норвегии 2:3, а также одержали победу над Ираком — 5:0.
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