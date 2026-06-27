Семь жилых домов обновляют на улице Генерала Белова

После расчистки и промывки, а также ремонта межпанельных швов специалисты установят кронштейны по всей поверхности зданий. Затем они проведут утепление плитами из минеральной ваты и сделают оконные обрамления с использованием противопожарных отсечек. Поверх прикрепят направляющие и выполнят работы по обшивке фасадов панелями из фиброцемента.