Семь жилых домов обновляют на улице Генерала Белова

«В рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты столичного комплекса городского хозяйства приводят в порядок фасады семи 16-этажных многоквартирных жилых зданий на ул. Генерала Белова (д. 45, корпус 1, д. 51, корпус 1, д. 53, корпус 1 и д. 41, 47, 55, 57) по современной технологии с применением фиброцементных панелей. Эти здания сложной формы в плане построены по проекту типовой серии. Их фасады имеют сложную пластику без декоративных элементов», — говорится в сообщении.
Специалисты устанавливают утеплитель из минераловатных плит и современные прочные блоки из фиброцемента отечественного производства. Такая методика позволяет сделать здания более энергоэффективными и яркими.
Мастера приводят в порядок входные группы домов, меняют окна в местах общего пользования, ремонтируют цокольные этажи и отмостки. На всех фасадах устанавливают корзины для кондиционеров, окрашивают бетонные экраны, обновляют балконные плиты, крыши и подъезды, меняют магистрали центрального отопления и водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
После расчистки и промывки, а также ремонта межпанельных швов специалисты установят кронштейны по всей поверхности зданий. Затем они проведут утепление плитами из минеральной ваты и сделают оконные обрамления с использованием противопожарных отсечек. Поверх прикрепят направляющие и выполнят работы по обшивке фасадов панелями из фиброцемента.
Используя изготовленные на заводе цветные блоки, специалисты могут придать зданию практически любой оттенок. По колористическому решению семь домов на ул. Генерала Белова оформят в оттенках «интенсивный желтый» и «сигнальный белый».
Ул. Генерала Белова названа в честь участника Гражданской войны, командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса во время Великой Отечественной войны, который остановил наступление немецких войск на Москву под Каширой, — Героя Советского Союза генерал-полковника Павла Белова.