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В Свердловской области отметят праздник Ивана Купалы

Завод в Сысерти станет площадкой для празднования Ивана Купалы.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 4 по 5 июля 2026 года зрелищно отметят праздник Ивана Купалы. Площадкой для празднования станет старинный уральский Завод в городе Сысерть. Создатели проекта «Лето на Заводе» подготовили для гостей мероприятия уникальную программу.

— Суббота 4 июля начнется с погружения в купальские традиции. С самого открытия гости смогут сплести венок из живых цветов, поучаствовать в венчальной забаве и узнать свою судьбу у русалки, — рассказали организаторы.

Днем участники смогут загадать мечту у Древа желаний и послушать концерт народной музыки, а вечером — испытать свои силы в турнире по квас-понгу. Сплетенные венки гости пустят по воде. В завершении первого дня праздника пройдет концерт хэдлайнера мероприятия — группы BELOBOKA.

В воскресенье 5 июля участники услышат уральские былины и сказки в прочтении заводского сказителя Эдуарда Черных. Вечером для гостей состоится древнерусский стендап, а на закате пройдет спектакль-обряд «Шаг за порог» и выступление этно-проекта CANTADORA.