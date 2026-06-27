Исполнилась мечта марафонца Окотэтто увидеть надпись «Счастье не за горами»

«Всю жизнь думал, что это где‑то в Краснодарском крае. Когда я жил в Санкт‑Петербурге, то на холодильнике был магнитик с этим местом. Мне казалось, что до меня квартиру снимали люди из гор. Лишь недавно узнал, что надпись находится в Перми. Захотелось посмотреть на неё воочию», — рассказал ультрамарафонец.