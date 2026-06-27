Исполнилась мечта марафонца Окотэтто увидеть надпись «Счастье не за горами»

Ультрамарафонец Альберт Окотэтто добежал до Перми, где сбылась его мечта увидеть надпись «Счастье не за горами», передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru.
Альберт Окотэтто бежит ультрамарафон из Москвы до города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе. На 26 день пути он достиг Перми и добрался до арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной города. Спортсмен хотел своими глазами увидеть пермскую достопримечательность.
«Всю жизнь думал, что это где‑то в Краснодарском крае. Когда я жил в Санкт‑Петербурге, то на холодильнике был магнитик с этим местом. Мне казалось, что до меня квартиру снимали люди из гор. Лишь недавно узнал, что надпись находится в Перми. Захотелось посмотреть на неё воочию», — рассказал ультрамарафонец.
Альберт Окотэтто говорит, что его тепло встречают на территории Прикамья. Любители бега преодолевают часть дистанции рядом с марафонцем. Прямо в открытом поле школьники устроили для Альберта танцевальный концерт из нескольких номеров.
Всего Альберту Окотэтто предстоит за 61 день преодолеть более 3200 км, в среднем по 60 км в день. ЯНАО он выбрал конечной точкой маршрута как свою малую родину, Альбер — уроженец ямальского посёлка Яр-Сале.
Напомним, рекорд России в марафонском беге 3 мая 2026 гола установил прикамский легкоатлет Владимир Никитин. Он пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 8 минут и 9 секунд.