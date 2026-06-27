Как питаться при преддиабете, чтобы не допустить болезни?

Врач-эндокринолог объяснила: откажитесь от быстрых углеводов, ведите дневник питания и измеряйте сахар до шести раз в день.
Волгоградцам объяснили как надо питаться, если поставили диагноз «преддиабет».
«Преддиабет сейчас очень распространён, и питание в таком случае действительно много значит, — объясняет врач-эндокринолог Тамара Зверева. — От него зависит, сумеете ли вы предотвратить диабет. Наверняка вам объяснили, что первое, от чего надо отказаться, это “быстрые”, то есть легкоусваиваемые углеводы (сладости, белый хлеб, сладкие напитки). Они резко поднимают уровень глюкозы, затем он также резко падает. Такие “качели” наносят ощутимый вред организму. Потому возьмите себе в привычку питаться строго по режиму и почаще измеряйте уровень сахара в крови: перед завтраком, через два часа после него, перед обедом и ужином, всё записывайте. Ведите дневник питания — это дисциплинирует и даёт возможность понять причину скачков сахара.
Какие продукты вы можете есть без опасений? Зелёную листовую зелень, зелёные овощи: огурцы, кабачки, брокколи, капусту белокочанную, сельдерей и т. д. Красные и оранжевые овощи вам тоже можно, но умеренно, так как в них есть сахар.
Точно так же и фрукты: выбирайте зелёные яблоки, крыжовник, киви. Учтите, что в ягодах сахара меньше, чем во фруктах.
Вы можете есть рыбу, особенно морскую, птицу без шкурки, лучше грудку, кролика, нежирную говядину, морские продукты. Допустимы нежирные кисломолочные продукты, из круп — греча, бурый рис, геркулес, перловка. Допустимо 1 яйцо раз в два-три дня. Хлеб тёмный, умеренно. А вот от тортов, лимонада, сладкой ваты и т. п., а также макарон, картофеля, белого риса лучше отказаться. При этом голодать вам не надо — если сахар падает слишком низко, вы опять же подвергаете организм стрессу.
Очень рекомендую физическую нагрузку, она помогает снизить сахар мягким путём. И ещё: регулярно сдавайте гликированный гемоглобин (он показывает средний сахар за 3 месяца) и хотя бы раз в полгода посещайте эндокринолога. Не переживайте — вы вполне можете предупредить диабет".