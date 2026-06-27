Как питаться при преддиабете, чтобы не допустить болезни?

«Преддиабет сейчас очень распространён, и питание в таком случае действительно много значит, — объясняет врач-эндокринолог Тамара Зверева. — От него зависит, сумеете ли вы предотвратить диабет. Наверняка вам объяснили, что первое, от чего надо отказаться, это “быстрые”, то есть легкоусваиваемые углеводы (сладости, белый хлеб, сладкие напитки). Они резко поднимают уровень глюкозы, затем он также резко падает. Такие “качели” наносят ощутимый вред организму. Потому возьмите себе в привычку питаться строго по режиму и почаще измеряйте уровень сахара в крови: перед завтраком, через два часа после него, перед обедом и ужином, всё записывайте. Ведите дневник питания — это дисциплинирует и даёт возможность понять причину скачков сахара.