Прикамский картонно-бумажный комбинат стал партнером «Профессионалитета»

«Наш комбинат развивается, поэтому потребность в квалифицированных специалистах будет сохраняться. Мы стараемся знакомить будущих сотрудников с производством еще во время учебы: организуем практики, стажировки и работу с наставниками. Для подготовки технологов привлекаем преподавателей Пермского политеха и экспертов предприятия. Такой подход помогает студентам быстрее адаптироваться на производстве, а нам — получать подготовленных молодых специалистов», — подчеркнул исполнительный директор комбината «КАМА» Роман Серавин.