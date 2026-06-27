Прикамский картонно-бумажный комбинат стал партнером «Профессионалитета»

Партнером федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» стал картонно-бумажный комбинат «КАМА» в Пермском крае. Об этом сообщили на предприятии.
Благодаря соглашению с работодателями Краснокамска и Перми Краснокамский политехнический техникум (КПТ) получит грант на обновление материально-технической базы. Инвестиции направят на капитальный ремонт трех корпусов техникума и оснащение мастерских современным оборудованием. Кроме того, запланировано повышение квалификации педагогического состава, а учебные программы будут ориентированы на работодателей.
«Наш комбинат развивается, поэтому потребность в квалифицированных специалистах будет сохраняться. Мы стараемся знакомить будущих сотрудников с производством еще во время учебы: организуем практики, стажировки и работу с наставниками. Для подготовки технологов привлекаем преподавателей Пермского политеха и экспертов предприятия. Такой подход помогает студентам быстрее адаптироваться на производстве, а нам — получать подготовленных молодых специалистов», — подчеркнул исполнительный директор комбината «КАМА» Роман Серавин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.