В Волгограде отменили режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности, объявленный в Волгоградской области в 3.25 утра, отменен. В ночь на 27 июня 2026 года Волгоград атаковали ракеты ВСУ, ударив по предприятию в северной части города. Пострадали 10 человек. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, жилые дома не пострадали.
После объявления ракетной атаки и звуков взрывов некоторые жильцы Краснооктябрьского района собрали вещи и попытались найти укрытия, но подвалы домов с табличками «укрытие» были закрыты. Люди вернулись в квартиры и ушли подальше от окон. Отбой ракетной опасности на телефоны волгоградцев начал приходить после 4.38 часов.
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