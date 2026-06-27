В Хабаровске «девичьи посиделки» после знакомства закончились кражей

По данным полиции, потерпевшая познакомилась с женщиной на лестничной клетке: та попросила воды, после чего между ними завязался разговор. Злоумышленница предложила выпить алкоголь, и пенсионерка пригласила её в квартиру. Во время застолья хозяйка уснула, а утром обнаружила пропажу телефона в упаковке и денег из шкафа.