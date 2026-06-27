В Хабаровске «девичьи посиделки» после знакомства закончились кражей

В Хабаровске полицейские задержали 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже смартфона и 7 тысяч рублей у 74-летней пенсионерки из Центрального района — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, потерпевшая познакомилась с женщиной на лестничной клетке: та попросила воды, после чего между ними завязался разговор. Злоумышленница предложила выпить алкоголь, и пенсионерка пригласила её в квартиру. Во время застолья хозяйка уснула, а утром обнаружила пропажу телефона в упаковке и денег из шкафа.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Выяснилось, что она ранее была судима за кражи, неуплату алиментов и применение насилия в отношении представителя власти, а постоянного места жительства не имеет.
По словам задержанной, телефон она сдала в комиссионный магазин за 7 тысяч рублей, а деньги потратила на продукты и спиртное.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.