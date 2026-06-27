В Омске объявлен тендер на строительство нового детского сада в Советском округе

Новое здание придет на смену старому аварийному, которое сейчас не используется. Проектом предусмотрен трехэтажный детский сад с лифтом, который сможет принять девять групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Общая стоимость строительных работ оценивается примерно в полмиллиарда рублей.