Нижегородский Роспотребнадзор обновил карту официальных пляжей

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало актуальный перечень водоёмов, безопасных для купания. По последним данным, санитарным нормам в Нижегородской области соответствуют 13 пляжей и зон отдыха.
В самой столице региона для горожан открыты шесть озёр. В Сормовском районе список безопасных мест пополнили сразу три водоёма: Светлоярское, Лунское и Пестичное озёра. Также разрешено купание в Автозаводском парке (вторая очередь), на Силикатном озере в Ленинском районе и на Сортировочном озере в Канавинском. З.
а пределами областного центра список также включает популярные места для отдыха: Арзамас (пруд «408 км» и река Тёша), Богородск (озеро у Крутой горы), Бор (Юрасовское озеро), Дзержинск (Святое озеро в посёлке Пушкино), Городец (река Белая), Выкса (Верхний пруд).
Стоит отметить, что перечень был обновлён: за последнюю неделю из него исключили реку Санохту и озеро Верхнее в Семёнове из-за несоответствия нормам. Жителям региона настоятельно рекомендуют сверяться с актуальным списком перед поездкой на природу.