Нижегородский Роспотребнадзор обновил карту официальных пляжей

В самой столице региона для горожан открыты шесть озёр. В Сормовском районе список безопасных мест пополнили сразу три водоёма: Светлоярское, Лунское и Пестичное озёра. Также разрешено купание в Автозаводском парке (вторая очередь), на Силикатном озере в Ленинском районе и на Сортировочном озере в Канавинском. З.