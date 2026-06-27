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Мэр Омска сообщил, что ремонт моста 60-летия ВЛКСМ завершат в октябре 2026 года

Срок сдачи объекта не изменился.

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска в подкасте Om1 Омск сообщил, что работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ находятся под контролем.

По словам мэра, срок окончания ремонта закреплён в контракте и остаётся неизменным — 26 октября 2026 года. Отвечая на вопрос о возможном переносе этой даты по вине подрядчика, компании «Стройтраст», которая ранее не сумела сдать в первоначально установленные сроки бульвар Архитекторов, он отметил, что сравнивать ремонт дороги и моста некорректно, поскольку это разные объекты с различной спецификой.

"Сейчас, по информации стройконтроля, в дневное время на объекте работают 134 человека. Весь процесс держу на личном контроле. Да, до нас доходит информация о сложных взаимоотношениях подрядчика и рабочих, но администрация города все свои обязательства выполняет.

Мост имени 60-летия ВЛКСМ очень важный, можно сказать, незаменимый объект для транспортной инфраструктуры города. Ему 48 лет, столь масштабного ремонта не было ни разу. Стоимость капремонта составляет 2,8 млрд рублей", — сообщил Шелест.

По словам Шелеста, реализация проекта стала возможной благодаря системе национальных проектов.