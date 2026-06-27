Мэр Омска сообщил, что ремонт моста 60-летия ВЛКСМ завершат в октябре 2026 года

По словам мэра, срок окончания ремонта закреплён в контракте и остаётся неизменным — 26 октября 2026 года. Отвечая на вопрос о возможном переносе этой даты по вине подрядчика, компании «Стройтраст», которая ранее не сумела сдать в первоначально установленные сроки бульвар Архитекторов, он отметил, что сравнивать ремонт дороги и моста некорректно, поскольку это разные объекты с различной спецификой.