Фьоре не увидел перспективы чемпионства в омском «Авангарде»

Впрочем, не исключено, что разговор о первом месте — лишь легкий укол в адрес «Авангарда». Фьоре, видимо, проиграл внутреннюю конкуренцию и стал «лишним» в лимите на легионеров с приходом Джошуа Ливо. На 33-летнего новичка возлагают большие надежды. Не исключено, что под него сформируют отдельное звено под глубину состава, о нехватке которого говорил Ги Буше.