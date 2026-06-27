Фьоре не увидел перспективы чемпионства в омском «Авангарде»

Об этом, по всей видимости, дал понять агент 29-летнего канадского нападающего. Комментируя обстоятельства перехода Джованни Фьоре из омского «Авангарда» в состав «Локомотива», Роман Савин назвал преимущество нового работодателя — чемпионство ярославского клуба.
«К нападающему Джованни Фьоре на рынке был выраженный интерес, в том числе со стороны топ-клубов лиги. Нам импонирует “Локомотив” как топ-организация и действующий чемпион — это стало важным критерием при выборе клуба», — передает слова агента журналист Артур Хайруллин. — «Хотим поблагодарить (президента клуба) Юрия Николаевича Яковлева и (генерального менеджера) Юрия Викторовича Лукина за качественную и оперативную работу. Переговоры прошли в деловом ключе: четко обозначили игровую роль, спортивные задачи и все необходимые условия».
Именно эти факторы, по мнению Савина, определили выбор Фьоре. Если речь в чемпионстве, то почему тогда опытный спортсмен опустил вероятность взять Кубок Гагарина под крылом «ястребов» в сезоне 2026/27, не уточняется.
Впрочем, не исключено, что разговор о первом месте — лишь легкий укол в адрес «Авангарда». Фьоре, видимо, проиграл внутреннюю конкуренцию и стал «лишним» в лимите на легионеров с приходом Джошуа Ливо. На 33-летнего новичка возлагают большие надежды. Не исключено, что под него сформируют отдельное звено под глубину состава, о нехватке которого говорил Ги Буше.
Отметим, в сезоне 2025/26 Фьоре сыграл за «Авангард» 79 матчей, где забил 14 шайб и набрал 33 очка. По сухой статистике у Ливо в прошлом сезоне 67 игр, 29 голов, 269 бросков и 69 очков.