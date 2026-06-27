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Дмитриев заявил, что Иванов внес важнейший вклад в развитие РФ и служил стране

Дмитриев выразил соболезнования родным и близким бывшего главы МО РФ Сергея Иванова.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бывший министр обороны РФ Сергей Иванов беззаветно служил России и внес важнейший вклад в развитие страны. Об этом он написал в своем канале в «Максе».

Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. В разные годы он занимал пост министра обороны России, возглавлял администрацию президента и был спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

«Сергей Борисович беззаветно служил России и внес важнейший вклад в укрепление ее суверенитета и развитие страны», — написал Дмитриев.

Он также выразил соболезнования родным и близким Иванова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин направил семье Сергея Иванова телеграмму с соболезнованиями. Представитель Кремля отметил, что президент глубоко соболезнует родным и близким бывшего министра обороны.

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